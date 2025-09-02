Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 2.9.2025 | 9:45 | Uppfært 10:07

Kynntur til leiks hjá City

Gianluigi Donnarumma er kominn til Manchester City.
Gianluigi Donnarumma er kominn til Manchester City. Ljósmynd/Manchester City

Enska knattspyrnufélagið Manchester City hefur gengið frá kaupum á ítalska markverðinum Gianluigi Donnarumma frá París SG á 26 milljónir punda.

Hinn 26 ára gamli Donnarumma gerir fimm ára samning í Manchester, með möguleika á eins árs framlengingu.

Donnarumma kemur í staðinn fyrir Ederson sem hefur verið seldur til Fenerbahce í Tyrklandi fyrir 12 milljónir punda.

James Trafford hefur varið mark City á tímabilinu til þessa en hann er væntanlega á leiðinni á bekkinn.

Donnarumma kom til París SG frá AC Milan árið 2021, lék 161 leik með liðinu og hélt 56 sinnum hreinu. Hann hefur verið aðalmarkvörður ítalska landsliðsins undanfarin ár. 

mbl.is
Fleira áhugavert
Boðar tímamót: „Þekki það af eigin raun“ Vinstri græn standa á tímamótum Kerfið misnotað en ÁTVR græðir Erfitt að segja til um fjölda meintra brota
Fleira áhugavert
Boðar tímamót: „Þekki það af eigin raun“ Hagrætt fyrir 107 milljarða: Daði mjög spenntur Ekki enn náðst samningar um skólaþjónustu Vilja að hætt verði við 90% hækkun