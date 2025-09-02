Kynntur til leiks hjá City

Enska knattspyrnufélagið Manchester City hefur gengið frá kaupum á ítalska markverðinum Gianluigi Donnarumma frá París SG á 26 milljónir punda.
Hinn 26 ára gamli Donnarumma gerir fimm ára samning í Manchester, með möguleika á eins árs framlengingu.
Donnarumma kemur í staðinn fyrir Ederson sem hefur verið seldur til Fenerbahce í Tyrklandi fyrir 12 milljónir punda.
James Trafford hefur varið mark City á tímabilinu til þessa en hann er væntanlega á leiðinni á bekkinn.
Donnarumma kom til París SG frá AC Milan árið 2021, lék 161 leik með liðinu og hélt 56 sinnum hreinu. Hann hefur verið aðalmarkvörður ítalska landsliðsins undanfarin ár.