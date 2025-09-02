Tefldu fram ólöglegum leikmanni gegn United

Enska D-deildar liðið Grimsby Town hefur verið sektað um 20.000 pund, jafngildi 3,3 milljóna íslenskra króna, af ensku deildakeppninni fyrir að hafa teflt fram ólöglegum leikmanni í sigri liðsins á Manchester United eftir vítaspyrnukeppni í 2. umferð enska deildabikarsins í síðustu viku.
Enska deildakeppnin, EFL, ákvað að peningasekt væri nægileg refsing fyrir Grimsby, sem slapp við harðari refsingu.
EFL hefði getað afráðið að vísa Grimsby úr keppni, sem hefði þýtt að Man. United færi áfram, og sömuleiðis getað fyrirskipað að leikurinn yrði spilaður að nýju.
Clarke Oduor kom inn á sem varamaður hjá Grimsby á 73. mínútu í stöðunni 2:0 fyrir Grimsby áður en Man. United jafnaði metin í 2:2. Grimsby vann svo 12:11 í vítaspyrnukeppni.
Oduor var ekki kominn með leikheimild hjá Grimsby þegar leikurinn fór fram þar í bæ síðastliðið miðvikudagskvöld.
EFL gerði kröfu um að skráning gengi í gegn fyrir miðnætti síðasta mánudag en fékk hann leikheimilid einni mínútu og 59 sekúndum eftir miðnætti aðfaranótt þriðjudags.
Svo vildi til að Oduor var eini leikmaður Grimsby sem klúðraði vítaspyrnu sinni í maraþon vítaspyrnukeppninni á miðvikudagskvöld.
Samkvæmt Simon Stone, íþróttafréttamanni hjá breska ríkisútvarpinu, mun Man. United ekki aðhafast neitt frekar í málinu.