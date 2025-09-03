Kallið kom aldrei frá Englandi

Knattspyrnumaðurinn Aaron Wan-Bissaka, hægri bakvörður West Ham United, hefur verið valinn í landslið Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó í fyrsta sinn. Wan-Bissaka lék á árum áður fyrir yngri landslið Englands.
Bakvörðurinn er 27 ára gamall og þótti líklegur til að fá kallið í enska landsliðið á árum áður þegar hann braust fram á sjónarsviðið með Crystal Palace og var svo keyptur á 50 milljónir punda til Manchester United árið 2019.
Kallið kom þó aldrei þar sem leikmenn á við Kyle Walker, Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold og Reece James voru á undan Wan-Bissaka í goggunarröðinni hjá Englandi.
Hann hefur nú samþykkt að leika framvegis fyrir Kongó, þaðan sem báðir foreldrar Wan-Bissaka eru.