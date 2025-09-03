Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.9.2025 | 16:38

Kallið kom aldrei frá Englandi

Simon Adingra og Aaron Wan-Bissaka eigast við í leik Sunderland …
Simon Adingra og Aaron Wan-Bissaka eigast við í leik Sunderland og West Ham United í síðasta mánuði. AFP/Andy Buchanan

Knattspyrnumaðurinn Aaron Wan-Bissaka, hægri bakvörður West Ham United, hefur verið valinn í landslið Lýðstjórnarlýðveldisins Kongó í fyrsta sinn. Wan-Bissaka lék á árum áður fyrir yngri landslið Englands.

Bakvörðurinn er 27 ára gamall og þótti líklegur til að fá kallið í enska landsliðið á árum áður þegar hann braust fram á sjónarsviðið með Crystal Palace og var svo keyptur á 50 milljónir punda til Manchester United árið 2019.

Kallið kom þó aldrei þar sem leikmenn á við Kyle Walker, Kieran Trippier, Trent Alexander-Arnold og Reece James voru á undan Wan-Bissaka í goggunarröðinni hjá Englandi.

Hann hefur nú samþykkt að leika framvegis fyrir Kongó, þaðan sem báðir foreldrar Wan-Bissaka eru.

mbl.is
Fleira áhugavert
Tvöfalda framlögin eftir áföll síðustu ára Netárás lamar framleiðslu hjá Jaguar Land Rover Meirihlutinn metnaðarlaus í menntamálum Leiðtogar funda með Selenskí í Danmörku
Fleira áhugavert
Meirihlutinn metnaðarlaus í menntamálum Netárás lamar framleiðslu hjá Jaguar Land Rover Hættir sem bæjarfulltrúi vegna breyttra aðstæðna Langtímaógn stafar af Rússum