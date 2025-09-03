Mjög ósáttur að fá ekki að fara til Liverpool

Enski knattspyrnumaðurinn Marc Guéhi er afar ósáttur með forráðamenn enska úrvalsdeildarfélagsins Crystal Palace eftir að félagaskipti hans til Liverpool duttu upp fyrir sig.
Það er breski miðillinn the Guardian sem greinir frá þessu en Guéhi, sem er 25 ára gamall, var mjög nálægt því að ganga til liðs við Liverpool undir lok félagaskiptagluggans.
Forráðamenn Crystal Palace höfðu samþykkt 35 milljón punda tilboð Liverpool í miðvörðinn sem var búinn að standast læknisskoðun hjá Englandsmeisturunum þegar skiptin duttu upp fyrir sig.
Crystal Palace tókst ekki að finna arftaka fyrir Guéhi og því varð ekkert úr skiptunum en leikmaðurinn, sem er fyrirliði Crystal Palace, er sagður íhuga það alvarlega að afsala sér fyrirliðabandinu hjá félaginu.
The Guardian greinir einnig frá því að þó að skiptin hafi ekki gengið í gegn á mánudaginn þá muni forráðamenn Liverpool leggja fram annað tilboð í leikmanninn strax í janúar.