Ratcliffe sagði nei

Manchester United styrkti sóknarlínu sína í sumarglugganum með kaupum á Matheus Cunha, Bryan Mbeumo og Benjamin Sesko en Rúben Amorim knattspyrnustjóri vildi fleiri sóknarmenn.
Einn þeirra er hinn 34 ára gamli Danny Welbeck, leikmaður Brighton. Welbeck lék með Brighton á árunum 2008 til 2024 og átti gott síðasta tímabil með Brighton.
The Athletic greinir frá að Amorim hafi stungið upp á að kaupa Welbeck en að Íslandsvinurinn Sir Jim Ratcliffe, sem stýrir knattspyrnumálum félagsins, hafi sagt nei því Englendingurinn sé of gamall.
Welback, sem er fæddur í Manchester, skoraði 20 mörk í 92 leikjum með United í ensku úrvalsdeildinni.