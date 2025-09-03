Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.9.2025 | 12:57

Ratcliffe sagði nei

Danny Welbeck leikur með Brighton.
Danny Welbeck leikur með Brighton. AFP/Glyn Kirk

Manchester United styrkti sóknarlínu sína í sumarglugganum með kaupum á Matheus Cunha, Bryan Mbeumo og Benjamin Sesko en Rúben Amorim knattspyrnustjóri vildi fleiri sóknarmenn.

Einn þeirra er hinn 34 ára gamli Danny Welbeck, leikmaður Brighton. Welbeck lék með Brighton á árunum 2008 til 2024 og átti gott síðasta tímabil með Brighton.

The Athletic greinir frá að Amorim hafi stungið upp á að kaupa Welbeck en að Íslandsvinurinn Sir Jim Ratcliffe, sem stýrir knattspyrnumálum félagsins, hafi sagt nei því Englendingurinn sé of gamall.

Welback, sem er fæddur í Manchester, skoraði 20 mörk í 92 leikjum með United í ensku úrvalsdeildinni.

mbl.is
Fleira áhugavert
Stórfelld líkamsárás í Breiðholti Liggur undir feldi: „Staðan er ekki sjálfbær“ Leiðtogar funda með Selenskí í Danmörku „Allt í skoðun“ eftir fjögurra ára bið
Fleira áhugavert
„Allt í skoðun“ eftir fjögurra ára bið Hættir sem bæjarfulltrúi vegna breyttra aðstæðna Ljúfsárt að kveðja gamla staðinn Sérfræðingar mótmæltu á kynningarfundi ráðherranna