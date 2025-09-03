Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 3.9.2025 | 22:30

Tveir kallaðir inn í enska hópinn

Jarell Quansah í leik með Bayer Leverkusen.
Jarell Quansah í leik með Bayer Leverkusen. AFP/Ibrahim OT

Thomas Tuchel, þjálfari enska karlalandsliðsins í knattspyrnu, hefur kallað þá Jarell Quansah og Ruben Loftus-Cheek í landsliðshópinn fyrir leiki gegn Andorra og Serbíu í undankeppni HM 2026.

Quansah er miðvörður Bayer Leverkusen og Loftus-Cheek er miðjumaður AC Milan.

Koma þeir inn í landsliðshópinn í stað Adams Whartons, miðjumanns Crystal Palace, sem neyddist til að draga sig úr hópnum vegna meiðsla.

Quansah hefur ekki enn leikið A-landsleik og Loftus-Cheek á tíu landsleiki að baki, en sá síðasti kom árið 2018.

mbl.is
