Levy óvænt hættur

Daniel Levy er hættur störfum sem stjórnarformaður enska knattspyrnufélagsins Tottenham Hotspur eftir að hafa sinnt starfinu í tæpan aldarfjórðung.
Tottenham tilkynnti þetta á heimasíðu sinni í dag. Þar kom fram að Peter Charrington muni taka við sem nýr óháður stjórnarformaður.
Stuðningsmenn Tottenham og Levy hafa eldað grátt silfur saman undanfarin ár þar sem þeim hefur ekki ekki þótt stjórnarformaðurinn vera nægilega metnaðargjarn og setja peningaöflun og vörumerkið Tottenham Hotspur framar árangri á vellinum.
Levy þakkaði öllu samstarfsfólki sínu og þeim stuðningsmönnum sem hafa stutt hann fyrir í kveðju á heimasíðu Tottenham, viðurkenndi þar að vegferðin hafi ekki alltaf verið auðveld en að framfarirnar hjá félaginu hafi verið miklar í stjórnartíð sinni.