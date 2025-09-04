Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 4.9.2025 | 8:28 | Uppfært 10:06

Salah ósáttur við stuðningsmannasíðu Liverpool

Mo Salah kom sínum fyrrverandi liðsfélögum til varnar.
Mo Salah kom sínum fyrrverandi liðsfélögum til varnar. AFP/Darren Staples

Egypski knattspyrnumaðurinn Mo Salah, leikmaður Liverpool, var óhress með Anfield Edition, stuðningsmannasíðu félagsins, eftir að hún birti færslu á samfélagsmiðlinum X.

Í færslunni er fagnað því að nýju leikmennirnir Florian Wirtz og Alexander Isak séu betri en Luis Díaz og Darwin Núnez. Salah er ekki ánægður með það.

Hann svaraði færslunni og spurði einfaldlega: Hvernig væri að fagna nýju leikmönnunum án þess að vanvirða enska meistara?

Díaz og Núnez voru báðir í meistaraliði Liverpool á síðustu leiktíð og Salah kom sínum gömlu liðsfélögum til varnar.

mbl.is
Fleira áhugavert
Bárðarbunga skelfur Fór inn á heimili og millifærði umtalsverða fjármuni Langtímaógn stafar af Rússum Tvöfalda framlögin eftir áföll síðustu ára
Fleira áhugavert
Segja tillögur sýna mikið skilningsleysi 17 látnir og 21 slasaður eftir slysið í Lissabon „Þetta var í raun kerfislægt hrun“ Flugstjórinn vitjar flaksins hálfri öld síðar
Loka