Salah ósáttur við stuðningsmannasíðu Liverpool

Egypski knattspyrnumaðurinn Mo Salah, leikmaður Liverpool, var óhress með Anfield Edition, stuðningsmannasíðu félagsins, eftir að hún birti færslu á samfélagsmiðlinum X.
Í færslunni er fagnað því að nýju leikmennirnir Florian Wirtz og Alexander Isak séu betri en Luis Díaz og Darwin Núnez. Salah er ekki ánægður með það.
Hann svaraði færslunni og spurði einfaldlega: Hvernig væri að fagna nýju leikmönnunum án þess að vanvirða enska meistara?
Díaz og Núnez voru báðir í meistaraliði Liverpool á síðustu leiktíð og Salah kom sínum gömlu liðsfélögum til varnar.
How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt— Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025