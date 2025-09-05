Endaði hjá Blackburn og er mjög ánægður

„Þetta gerðist seint í glugganum,“ sagði Andri Lucas Guðjohnsen, landsliðsmaður í fótbolta, í samtali við mbl.is um félagaskipti sín frá Gent í Belgíu og til Blackburn á Englandi.
Andri náði sér ekki almennilega á strik hjá Gent og ákvað því að færa sig til Blackburn, sem leikur í ensku B-deildinni.
„Það voru einhver félög búin að sýna áhuga og ég var ekki að fá mínúturnar sem ég vildi hjá Gent. Blackburn sýndi áhuga og mér fannst það spennandi. Ég var mjög til í að hoppa á það,“ sagði Andri.
Hann er afar spenntur að fá að spreyta sig á Englandi.
„Þetta er mjög sterk og skemmtileg deild. Það eru margir leikir og góð áskorun. Maður er alltaf að reyna að bæta sig og sýna sig á stærsta sviðinu. B-deildin á Englandi er deild þar sem maður getur gert það. Þetta er mjög spennandi.
Það voru fleiri félög en ekkert sem fór eitthvað lengra. Ég endaði hjá Blackburn og ég er ánægður með það,“ sagði Andri.