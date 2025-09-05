Góðar fréttir fyrir Arsenal

Enska knattspyrnukonan Alessia Russo hefur gert nýjan langtímasamning við Arsenal. Félagið greinir frá í dag en tekur ekki fram nákvæmlega hve langur nýi samningurinn er.
Russo kom til Arsenal frá Manchester United árið 2023 og var markahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
Hún hefur skorað 36 mörk í 72 leikjum með Arsenal og unnið Meistaradeildina og enska deildabikarinn með liðinu.
Russo átti stóran þátt í að England varð Evrópumeistari árið 2022 og varði titilinn í sumar.