Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 5.9.2025 | 12:50

Góðar fréttir fyrir Arsenal

Alessia Russo fagnar marki á EM.
Alessia Russo fagnar marki á EM. AFP/Sabastien Bozon

Enska knattspyrnukonan Alessia Russo hefur gert nýjan langtímasamning við Arsenal. Félagið greinir frá í dag en tekur ekki fram nákvæmlega hve langur nýi samningurinn er.

Russo kom til Arsenal frá Manchester United árið 2023 og var markahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.

Hún hefur skorað 36 mörk í 72 leikjum með Arsenal og unnið Meistaradeildina og enska deildabikarinn með liðinu.

Russo átti stóran þátt í að England varð Evrópumeistari árið 2022 og varði titilinn í sumar.

