Markaskorari Liverpool látinn – skoraði gegn KR

Bobby Graham í leik með Liverpool.
Bobby Graham í leik með Liverpool. Ljósmynd/liverpoolfc.com

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn Bobby Graham er látinn, áttræður að aldri. Hinn skoski Graham hóf feril sinn með Liverpool og skoraði í sínum fyrsta leik fyrir liðið gegn KR í undankeppni Evrópubikarsins árið 1964.

Kom markið í 6:1-sigri á Anfield í síðari leik liðanna í undankeppninni en fyrsti Evrópuleikur beggja liða kom sem kunnugt er á Laugardalsvelli í fyrri leiknum.

Alls skoraði hann 31 mark í 101 leik fyrir Liverpool frá 1964 til 1972 en þá samdi Graham við Coventry City.

Einnig lék hann með Tranmere Rovers á Englandi og svo Motherwell og Hamilton Academical í heimalandinu, en Graham var fæddur og uppalinn í Motherwell.

Alls urðu mörkin 116 í 380 leikjum á ferlinum hjá sóknarmanninum.

