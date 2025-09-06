United samþykkti tilboð

Enska knattspyrnufélagið Manchester United samþykkti í dag tilboð tyrkneska félagsins Trabzonspor í markvörðinn André Onana.
Trabzonspor vill fá Onana að láni út tímabilið en hann er ekki inni í myndinni hjá Rúben Amorim stjóra United.
Altay Bayindir hefur varið mark United í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og Sanne Lammens kom frá Antwerp á dögunum. Onana er því orðinn þriðji kostur hjá United.
Onana hefur sjálfur ekki samþykkt að ganga í raðir tyrkneska félagsins en félagaskiptaglugginn þar í landi er opinn lengur en á Englandi.