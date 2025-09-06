Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 6.9.2025 | 21:45

United samþykkti tilboð

Manchester United samþykkti tilboð í Onana.
Manchester United samþykkti tilboð í Onana. AFP/Oli Scarff

Enska knattspyrnufélagið Manchester United samþykkti í dag tilboð tyrkneska félagsins Trabzonspor í markvörðinn André Onana.

Trabzonspor vill fá Onana að láni út tímabilið en hann er ekki inni í myndinni hjá Rúben Amorim stjóra United.

Altay Bayindir hefur varið mark United í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og Sanne Lammens kom frá Antwerp á dögunum. Onana er því orðinn þriðji kostur hjá United.

Onana hefur sjálfur ekki samþykkt að ganga í raðir tyrkneska félagsins en félagaskiptaglugginn þar í landi er opinn lengur en á Englandi.

mbl.is
