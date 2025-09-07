Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 7.9.2025 | 10:45

Bayern vildi fá Liverpool-manninn

Cody Gakpo í leik gegn Newcastle.
Cody Gakpo í leik gegn Newcastle. AFP/Andy Buchanan

Hollendingurinn Cody Gakpo staðfesti í viðtali að þýska stórveldið Bayern München vildi fá hann til liðs við sig í stað Luis Díaz.

Díaz gekk í raðir Bayern í sumar fyrir 65,5 milljónir punda á meðan Gakpo skrifaði undir nýjan tveggja og hálfs árs samning við Liverpool.

„Eftir því sem ég best veit reyndi Bayern að fá mig en félagið endaði á að kaupa Luis Díaz,“ sagði Gakpo við ESPN.

„Félagaskiptaglugginn getur verið stressandi fyrir leikmenn og alla í kringum þá. Ég er ekki lengur með það vandamál,“ bætti Gakpo við.

Gakpo fer vel af stað með Liverpool á tímabilinu en hann hefur skorað eitt mark og lagt upp tvö í fyrstu þremur leikjunum.

