Bayern vildi fá Liverpool-manninn

Hollendingurinn Cody Gakpo staðfesti í viðtali að þýska stórveldið Bayern München vildi fá hann til liðs við sig í stað Luis Díaz.
Díaz gekk í raðir Bayern í sumar fyrir 65,5 milljónir punda á meðan Gakpo skrifaði undir nýjan tveggja og hálfs árs samning við Liverpool.
„Eftir því sem ég best veit reyndi Bayern að fá mig en félagið endaði á að kaupa Luis Díaz,“ sagði Gakpo við ESPN.
„Félagaskiptaglugginn getur verið stressandi fyrir leikmenn og alla í kringum þá. Ég er ekki lengur með það vandamál,“ bætti Gakpo við.
Gakpo fer vel af stað með Liverpool á tímabilinu en hann hefur skorað eitt mark og lagt upp tvö í fyrstu þremur leikjunum.