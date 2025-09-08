Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.9.2025 | 11:35

Aston Villa slapp fyrir horn

Unai Emery knattspyrnustjóri Aston Villa gat lítið beitt sér á …
Unai Emery knattspyrnustjóri Aston Villa gat lítið beitt sér á félagaskiptamarkaðnum í sumar. AFP/Adrian Dennis

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur staðfest að Aston Villa megi nota fimm leikmenn, sem félagið fékk til sín skömmu áður en félagaskiptaglugganum var lokað um mánaðamótin, í Evrópudeildinni í vetur.

UEFA sektaði Aston Villa um 9,5 milljónir punda í júlí fyrir að brjóta fjárhagsreglur sambandsins. Samkvæmt þeim mega félög ekki tapa meira en 60 milljónum punda á þremur árum og ekki eyða meiru en 80 prósentum af tekjum sínum í laun leikmanna.

Villa bjargaði sér fyrir horn með því að selja Jacob Ramsey til Newcastle í ágúst. Félagið náði að fá þrjá leikmenn á lokadegi félagaskiptanna, 1. september, en þá komu Harvey Elliott og Jadon Sancho í láni frá Liverpool og Victor Lindelöf kom án greiðslu frá Manchester United en samningur hans var útrunninn.

Fyrr í sumar fékk liðið Evann Guessand frá Nice í Frakklandi og Marco Bizot frá Brest í Frakklandi.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hringvegurinn lokaður: Hjólhýsi fór á hliðina Stefnt á upptöku 15% alheimslágmarksskatts Voru teknir langt yfir hámarkshraða Treystir á hörð viðbrögð Bandaríkjanna
Fleira áhugavert
Alvarlegt mótorhjólaslys á Fjallabaksleið syðri „Við höfum einfaldlega ekki gert nóg“ Voru teknir langt yfir hámarkshraða Stefnt á upptöku 15% alheimslágmarksskatts