Aston Villa slapp fyrir horn

Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur staðfest að Aston Villa megi nota fimm leikmenn, sem félagið fékk til sín skömmu áður en félagaskiptaglugganum var lokað um mánaðamótin, í Evrópudeildinni í vetur.
UEFA sektaði Aston Villa um 9,5 milljónir punda í júlí fyrir að brjóta fjárhagsreglur sambandsins. Samkvæmt þeim mega félög ekki tapa meira en 60 milljónum punda á þremur árum og ekki eyða meiru en 80 prósentum af tekjum sínum í laun leikmanna.
Villa bjargaði sér fyrir horn með því að selja Jacob Ramsey til Newcastle í ágúst. Félagið náði að fá þrjá leikmenn á lokadegi félagaskiptanna, 1. september, en þá komu Harvey Elliott og Jadon Sancho í láni frá Liverpool og Victor Lindelöf kom án greiðslu frá Manchester United en samningur hans var útrunninn.
Fyrr í sumar fékk liðið Evann Guessand frá Nice í Frakklandi og Marco Bizot frá Brest í Frakklandi.