Ekkert tilboð frá Liverpool í janúar

Forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Liverpool ætla ekki að leggja fram tilboð í enska varnarmanninn Marc Guéhi þegar janúarglugginn verður opnaður.
Það er Paul Joyce hjá The Times sem greinir frá þessu en Guéhi, sem er 25 ára gamall, var mjög nálægt því að ganga til liðs við Liverpool á lokadegi félagskiptagluggans á dögunum.
Crystal Palace samþykkti 35 milljón punda tilboð í leikmanninn og hafði hann gengist undir læknisskoðun hjá Liverpool þegar skiptin duttu upp fyrir sig þar sem Palace tókst ekki að finna staðgengil fyrir Guéhi.
Miðvörðurinn verður samningslaus næsta sumar og getur Liverpool því fengið hann frítt og greinir Joyce frá því að forráðamenn Liverpool séu sannfærðir um það að Guéhi muni velja Liverpool.
Englandsmeistararnir munu hins vegar fá mikla samkeppni um leikmanninn því Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Barcelona og Bayern München eru öll sögð vera með augastað á miðverðinum.