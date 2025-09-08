Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.9.2025 | 8:40

Félagið er ekki til sölu

Daniel Levy og eigendur Tottenham hafa ekki verið ofarlega á …
Daniel Levy og eigendur Tottenham hafa ekki verið ofarlega á vinsældarlista stuðningsmanna félagsins. AFP/Glyn Kirk

Stjórn enska knattspyrnufélagsins Tottenham Hotspur hefur sent frá sér tilkynningu um að það sé ekki til sölu.

Eftir að Daniel Levy hætti sem stjórnarformaður í síðustu viku fóru af stað umræður um að eigendur félagsins, ENIC Sports & Developments Holding Ltd, myndu í kjölfarið selja félagið.

Í yfirlýsingunni segir að ENIC, sem á 87 prósenta hlut í Tottenham, hafi hafnað tveimur aðskildum fyrirspurnum um kaup á félaginu og að ekki komi til greina að selja félagið.

Enski kaupsýslumaðurinn Joe Lewis er meirihlutaeigandi í ENIC og þá eiga Daniel Levy og fjölskylda hans um 30 prósenta hlut.

