Félagið er ekki til sölu

Stjórn enska knattspyrnufélagsins Tottenham Hotspur hefur sent frá sér tilkynningu um að það sé ekki til sölu.
Eftir að Daniel Levy hætti sem stjórnarformaður í síðustu viku fóru af stað umræður um að eigendur félagsins, ENIC Sports & Developments Holding Ltd, myndu í kjölfarið selja félagið.
Í yfirlýsingunni segir að ENIC, sem á 87 prósenta hlut í Tottenham, hafi hafnað tveimur aðskildum fyrirspurnum um kaup á félaginu og að ekki komi til greina að selja félagið.
Enski kaupsýslumaðurinn Joe Lewis er meirihlutaeigandi í ENIC og þá eiga Daniel Levy og fjölskylda hans um 30 prósenta hlut.