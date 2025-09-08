Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.9.2025 | 14:32

Markvörðurinn fær launahækkun í Tyrklandi

André Onana.
André Onana. AFP/Oli Scarff

Kamerúnski knattspyrnumarkvörðurinn André Onana er að ganga til liðs við tyrkneska efstudeildarfélagið Trabzonspor á láni frá Manchester United.

Það er The Athletic sem greinir frá þessu en Onana, sem er 29 ára gamall, er þriðji kostur í markið hjá United eftir að félagið keypti Senne Lammens frá Royal Antwerp á lokadegi félagskiptagluggans.

United samþykkti tilboð
United samþykkti tilboð

Ítalski félagaskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano greinir frá því að Onana muni fá umtalsverða launhækkun við það að skrifa undir í Tyrklandi. 

Hann á að hafa beðið um launahækkun hjá United í sumar sem fór alls ekki vel í knattspyrnustjórann Rúben Amorim enda átti Onana ekki sitt besta tímabil á síðustu leiktíð.

Markvörðurinn mun að öllu óbreyttu snúa aftur til United að tímabili loknu þar sem ekkert er minnst á forskaupsrétt Trabzonspor á leikmanninum í samningnum í Tyrklandi.

