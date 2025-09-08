Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 8.9.2025 | 18:40

Óvissa um þátttöku tveggja lykilmanna í Manchester

Matheus Cunha.
Matheus Cunha. AFP/Justin Tallis

Mason Mount og Matheus Cunha, leikmenn enska úrvalsdeildarfélagsins Manchester United, eru báðir í kapphlaupi við tímann fyrir stórleikinn gegn Manchester City í 4. umferð ensku úrvalsdeildarinnar um komandi helgi.

Báðir eru þeir að glíma við meiðsli og er ennþá óvíst hvort þeir geti tekið þátt í stórleiknum sem fram fer á Etihad-vellinum, heimavelli Mancehster City, á sunnudaginn.

Þeir hafa báðir verið í stórum hlutverkum hjá United á tímablinu en fóru báðir meiddir af velli í 3:2-sigri liðsins gegn Burnley á Old Trafford í 3. umferð deildarinnar þann 30. ágúst.

United er með fjögur stig í níunda sæti deildarinnar eftir fyrstu þrjár umferðirnar.

