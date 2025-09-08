Stór nöfn skilin eftir utan hóps hjá Tottenham

Thomas Frank, knattspyrnustjóri Tottenham, tilkynnti í dag 22-manna leikmannahóp sinn fyrir deildarkeppni Meistaradeildarinnar sem hefst í næstu viku.
Athygli veikur að þeir James Maddison, Dejan Kulusevski, Yves Bissouma og Mathys Tel eru allir utan hóps en Maddison meiddist í æfingaleik rétt fyrir tímabil og er óvíst hversu lengi hann verður frá.
Nýjustu leikmenn Tottenham, þeir Randal Kolo Muani, Xavi Simons og Mohammed Kudus, eru allir í hópnum.
Tottenham mætir Villarreal, Bodö/Glimt, Mónakó, FC Köbenhavn, PArís SG, Slavia Prag, Borussia Dortmund og Eintracht Frankfurt í keppninni í ár.
Markverðir: Guglielmo Vicario, Antonin Kinsky, Brandon Austin.
Varnarmenn: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Ben Davies, Micky van de Ven, Djed Spence.
Miðjumenn: Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert.
Sóknarmenn: Richarlison, Dominic Solanke, Randal Kolo Muani.