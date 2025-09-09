Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 9.9.2025 | 12:28

Ástralinn ráðinn til Forest

Ange Postecoglou er orðinn stjóri Nottingham Forest.
Ange Postecoglou er orðinn stjóri Nottingham Forest. AFP/Justin Tallis

Enska félagið Nottingham Forest tilkynnti rétt í þessu að Ástralinn Ante Postecoglou hafi verið ráðinn knattspyrnustjóri þess.

Hann tekur við af Nuno Espirito Santo frá Portúgal sem var sagt upp störfum í gærkvöld.

Postecoglou er sextugur og stýrði Tottenham í tvö ár en var sagt upp í lok síðasta tímabils, þrátt fyrir að félagið hefði unnið sinn fyrsta titil í sautján ár í vor þegar það vann Evrópudeildina og fékk þar með keppnisrétt í Meistaradeildinni í vetur.

Tottenham hafði hins vegar valdið miklum vonbrigðum í úrvalsdeildinni og endaði þar í 17. sæti af 20 liðum.

Postecoglou þjálfaði lengi í heimalandi sínu, Ástralíu, síðast karlalandslið þjóðarinnar á árunum 2013 til 2017. Síðan var hann með Yokohama Marinos í Japan í þrjú ár og Celtic í Skotlandi í tvö ár áður en hann tók við liði Tottenham sumarið 2023.

Auk þess að vinna Evrópudeildina með Tottenham vann hann fjóra meistaratitla í Ástralíu með South Melbourne og Brisbane Roar, einn með Yokohama í Japan og Celtic varð skoskur meistari bæði árin sem liðið lék undir stjórn hans.

mbl.is
Fleira áhugavert
Bandaríkin fengu að vita um árásina fyrir fram Rök menntamálaráðherra halda ekki vatni Ófremdarástand sem er stærra en nokkuð annað mál Vinnubrögðin með ólíkindum
Fleira áhugavert
Frí námsgögn, strandveiðar og afturköllun verndar Bandaríkin fengu að vita um árásina fyrir fram Ísraelar réðust á fund Hamas í höfuðborg Katar Vinnubrögðin með ólíkindum