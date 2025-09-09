Ástralinn ráðinn til Forest

Enska félagið Nottingham Forest tilkynnti rétt í þessu að Ástralinn Ante Postecoglou hafi verið ráðinn knattspyrnustjóri þess.
Hann tekur við af Nuno Espirito Santo frá Portúgal sem var sagt upp störfum í gærkvöld.
Postecoglou er sextugur og stýrði Tottenham í tvö ár en var sagt upp í lok síðasta tímabils, þrátt fyrir að félagið hefði unnið sinn fyrsta titil í sautján ár í vor þegar það vann Evrópudeildina og fékk þar með keppnisrétt í Meistaradeildinni í vetur.
Tottenham hafði hins vegar valdið miklum vonbrigðum í úrvalsdeildinni og endaði þar í 17. sæti af 20 liðum.
Postecoglou þjálfaði lengi í heimalandi sínu, Ástralíu, síðast karlalandslið þjóðarinnar á árunum 2013 til 2017. Síðan var hann með Yokohama Marinos í Japan í þrjú ár og Celtic í Skotlandi í tvö ár áður en hann tók við liði Tottenham sumarið 2023.
Auk þess að vinna Evrópudeildina með Tottenham vann hann fjóra meistaratitla í Ástralíu með South Melbourne og Brisbane Roar, einn með Yokohama í Japan og Celtic varð skoskur meistari bæði árin sem liðið lék undir stjórn hans.