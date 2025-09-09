Líklegastur til að taka við Forest

Ástralinn Ange Postecoglou þykir líklegastur til að verða næsti knattspyrnustjóri Nottingham Forest í kjölfar þess að Nuno Espirito Santo var sagt upp störfum í gærkvöld.
Enskir fjölmiðlar segja að Postecoglou sé efstur á blaði hjá forráðamönnum Forest og Sky Sports segir að viðræður við hann séu þegar hafnar.
Postecoglou, sem er sextugur, stýrði Tottenham Hotspur undanfarin tvö tímabil en honum var sagt upp í júní, skömmu eftir að félagið vann Evrópudeildina undir hans stjórn og fékk með því sæti í Meistaradeildinni í vetur. Það var fyrsti titill Tottenham í sautján ár.