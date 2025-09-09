Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 9.9.2025 | 0:15

Rekinn þrátt fyrir frábæran árangur

Nuno Espirito Santo er ei lengur stjóri Nottingham Forest.
Portúgalinn Nuno Espi­rito Santo hefur verið rekinn sem stjóri karlaliðs Nott­ing­ham For­est í ensku úr­vals­deild­inni í fót­bolta. 

Frá þessu sagði félagið í gærkvöldi en framtíð stjórans var í mikilli óvissu vegna ummæla sem hann lét falla fyrr á tímabilinu þar sem hann gagnrýndi forráðamenn og stefnu félagsins og sagði meðal annars að samband sitt og eig­and­ans Evang­e­los Mar­inak­is hafi versnað til muna.

Nottingham Forest stóð sig frábærlega á síðustu leiktíð og hafnaði í 7. sæti og tryggði sér þátt­töku­rétt í Sam­bands­deild­inni. Nott­ing­ham For­est var síðan fært upp í Evr­ópu­deild­ina eft­ir að Crystal Palace var fært úr Evr­ópu­deild­inni í Sam­bands­deild­ina.

Nuno var meðal annars ósáttur við leikmannaveltu félagsins í sumar og vildi meina að forráðamenn hefðu ekki gert nóg til að styrkja liðið fyrir komandi átök. 

Margir stuðningsmenn liðsins reiddust eftir fregnirnar af brottrekstri Nuno en Ange Postecoglu og Mauricio Pochettino, sem eru báðir fyrrverandi stjórar Tottenham, hafa verið orðaðir við starfið. 

Forest er með fjögur stig eftir þrjá leiki í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu en liðið tapaði illa fyrir West Ham í síðustu umferð, 3:0 á heimavelli. 

