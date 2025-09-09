Rekinn þrátt fyrir frábæran árangur

Portúgalinn Nuno Espirito Santo hefur verið rekinn sem stjóri karlaliðs Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta.
Frá þessu sagði félagið í gærkvöldi en framtíð stjórans var í mikilli óvissu vegna ummæla sem hann lét falla fyrr á tímabilinu þar sem hann gagnrýndi forráðamenn og stefnu félagsins og sagði meðal annars að samband sitt og eigandans Evangelos Marinakis hafi versnað til muna.
Nottingham Forest stóð sig frábærlega á síðustu leiktíð og hafnaði í 7. sæti og tryggði sér þátttökurétt í Sambandsdeildinni. Nottingham Forest var síðan fært upp í Evrópudeildina eftir að Crystal Palace var fært úr Evrópudeildinni í Sambandsdeildina.
Nuno var meðal annars ósáttur við leikmannaveltu félagsins í sumar og vildi meina að forráðamenn hefðu ekki gert nóg til að styrkja liðið fyrir komandi átök.
Margir stuðningsmenn liðsins reiddust eftir fregnirnar af brottrekstri Nuno en Ange Postecoglu og Mauricio Pochettino, sem eru báðir fyrrverandi stjórar Tottenham, hafa verið orðaðir við starfið.
Forest er með fjögur stig eftir þrjá leiki í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu en liðið tapaði illa fyrir West Ham í síðustu umferð, 3:0 á heimavelli.