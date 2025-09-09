Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 9.9.2025 | 13:45

Stórsér á Erling Haaland eftir klaufalegt slys

Erling Haaland.
Erling Haaland. AFP/Fredrik Varfjell

Sauma þurfti þrjú spor í andlit norska knattspyrnumannsins Erlings Haalands um helgina.

Haaland, sem er 25 ára gamall, var á skotskónum fyrir norska landsliðið sem hafði betur gegn Finnlandi, 1:0, í vináttulandsleik í Osló á fimmtudaginn.

Framherjinn hefur eytt síðustu dögum með landsliðinu og varð fyrir því óláni að fá bílhurð í andlitið, nánar tiltekið hurðina á liðsrútu norska liðsins.

Hann birti mynd af þessu á samfélagsmiðlum en ætti þrátt fyrir þetta að vera klár í slaginn þegar Noregur mætir Moldóvu í I-riðli undankeppni HM 2026 í Osló kvöld.

Norðmenn hafa byrjað undankeppnina af miklum krafti og eru með fullt hús stiga eða 12 stig í efsta sæti riðilsins eftir fyrstu fjóra leiki sína en Haaland hefur skorað fjögur mörk í undankeppninni til þessa.

Ljósmynd/Erling Haaland
Ljósmynd/Erling Haaland
