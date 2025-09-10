Mikið áfall fyrir Chelsea

Enski knattspyrnumaðurinn Liam Delap verður frá næstu vikurnar eftir að hafa tognað aftan í læri í leik með Chelsea gegn Fulham í 3. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í Lundúnum þann 30. ágúst.
The Athletic greinir frá því að leikmaðurinn muni ekki snúa aftur til æfinga fyrr en í fyrsta lagi í nóvember.
Í fyrstu var talið að framherjinn yrði frá næstu sex til átta vikurnar en meiðslin eru alvarlegri en það og því má búast við því að leikmaðurinn snúi ekki aftur á völlinn fyrr en í lok nóvembermánaðar.
Framherjinn gekk til liðs við Chelsea frá Ipswich í sumar fyrir 30 milljónir punda en hann hefur leikið alla þrjá leiki Chelsea í úrvalsdeildinni á tímabilinu án þess að skora.