Missir af stórleiknum í Manchester

Omar Marmoush, sóknarmaður enska knattspyrnuliðsins Manchester City, meiddist í leik með Egyptalandi gegn Búrkina Fasó í undankeppni HM í gærkvöld.
City hefur staðfest að meiðslin séu þess eðlis að hann verði ekki með í nágrannaslagnum gegn Manchester United á sunnudaginn kemur.
Sagt er að meiðsli í hné sé að ræða en ekki hvort þau séu alvarleg. Hann sé á leið til Manchester til nánari skoðunar og endurhæfingar í framhaldi af því.
Leikur Manchesterliðanna fer fram á Etihad-leikvanginum, heimavelli City, klukkan 15.30 á sunnudaginn.
Leikurinn í Búrkina Fasó endaði með markalausu jafntefli. Egyptar standa því afar vel að vígi því þeir eru með 20 stig á toppi A-riðils í Afríku, fimm stigum á undan Búrkina Fasó sem er í öðru sæti, og nægir því að fá tvö stig í viðbót úr síðustu tveimur leikjunum til að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu 2026.