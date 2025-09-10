Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 10.9.2025 | 12:05

Missir af stórleiknum í Manchester

Omar Marmoush meiddist í gær.
Omar Marmoush meiddist í gær. AFP/Paul Ellis

Omar Marmoush, sóknarmaður enska knattspyrnuliðsins Manchester City, meiddist í leik með Egyptalandi gegn Búrkina Fasó í undankeppni HM í gærkvöld.

City hefur staðfest að meiðslin séu þess eðlis að hann verði ekki með í nágrannaslagnum gegn Manchester United á sunnudaginn kemur.

Sagt er að meiðsli í hné sé að ræða en ekki hvort þau séu alvarleg. Hann sé á leið til Manchester til nánari skoðunar og endurhæfingar í framhaldi af því.

Leikur Manchesterliðanna fer fram á Etihad-leikvanginum, heimavelli City, klukkan 15.30 á sunnudaginn.

Leikurinn í Búrkina Fasó endaði með markalausu jafntefli. Egyptar standa því afar vel að vígi því þeir eru með 20 stig á toppi A-riðils í Afríku, fimm stigum á undan Búrkina Fasó sem er í öðru sæti, og nægir því að fá tvö stig í viðbót úr síðustu tveimur leikjunum til að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu 2026.

mbl.is
Fleira áhugavert
Íslendingur í Doha: Skelfing greip um sig Sjóðurinn með kaupendum í liði Lækka sakhæfisaldur vegna ofbeldisverka ungmenna Skutu niður rússneska dróna í lofthelgi sinni
Fleira áhugavert
„Þetta er auðvitað algerlega forkastanlegt“ Lækka sakhæfisaldur vegna ofbeldisverka ungmenna Vilja byggja sumarhús á næstu jörð við fossinn Dómsátt vegna galla í Borgarnesi