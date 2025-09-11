Chelsea sendir frá sér yfirlýsingu

Enska knattspyrnufélagið Chelsea hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna 74 ákæra sem enska knattspyrnusambandið hefur lagt fram gegn því.
Í yfirlýsingunni segir að félagið hafi sjálft tilkynnt um möguleg brot sem tengjast reglum sambandsins um umboðsmenn, notkun milliliða og fjárfestinga þriðju aðila í leikmönnum.
„Það er með mikilli ánægju sem Chelsea staðfestir að samskipti við enska knattspyrnusambandið vegna mála sem félagið tilkynnti sjálft nálgast nú niðurstöðu.
Eigendur félagsins kláruðu kaupin á félaginu 30. maí 2022. Við gerð ítarlegrar áreiðanleikakönnunar áður en kaupin gengu í gegn varð eigendahópurinn var við að hugsanlega hafi fjárhagsskýrslugerð verið ófullnægjandi þegar kom að fyrri viðskiptum og öðrum hugsanlegum brotum á reglum enska sambandsins. Strax eftir að kaupin fóru í gegn tilkynnti félagið sjálft um þessi mál til allra eftirlitsaðila sem átti við, þeirra á meðal enska sambandsins.
Félagið hefur sýnt fram á fordæmalaust gagnsæi í þessu ferli, þar á meðal með því að veita aðgang að skjölum félagsins og gögnum sem ná langt aftur í tímann. Við munum halda áfram að vinna með enska knattspyrnusambandinu að því að ljúka þessu máli eins fljótt og auðið er. Við viljum koma á framfæri þökkum okkar til enska knattspyrnusambandsins fyrir aðkomu þess að þessu flókna máli, sem lýtur að atvikum sem áttu sér stað fyrir meira en áratug,“ sagði í yfirlýsingu Chelsea.