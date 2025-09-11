Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 11.9.2025 | 11:04

Chelsea sendir frá sér yfirlýsingu

Todd Boehly, einn af eigendum Chelsea, ásamt Paul Winstanley íþróttastjóra.
Todd Boehly, einn af eigendum Chelsea, ásamt Paul Winstanley íþróttastjóra. AFP/Justin Tallis

Enska knattspyrnufélagið Chelsea hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna 74 ákæra sem enska knattspyrnusambandið hefur lagt fram gegn því.

Í yfirlýsingunni segir að félagið hafi sjálft tilkynnt um möguleg brot sem tengjast reglum sambandsins um umboðsmenn, notkun milliliða og fjárfestinga þriðju aðila í leikmönnum.

Chelsea fær á sig 74 ákærur
Frétt af mbl.is

Chelsea fær á sig 74 ákærur

„Það er með mikilli ánægju sem Chelsea staðfestir að samskipti við enska knattspyrnusambandið vegna mála sem félagið tilkynnti sjálft nálgast nú niðurstöðu.

Eigendur félagsins kláruðu kaupin á félaginu 30. maí 2022. Við gerð ítarlegrar áreiðanleikakönnunar áður en kaupin gengu í gegn varð eigendahópurinn var við að hugsanlega hafi fjárhagsskýrslugerð verið ófullnægjandi þegar kom að fyrri viðskiptum og öðrum hugsanlegum brotum á reglum enska sambandsins. Strax eftir að kaupin fóru í gegn tilkynnti félagið sjálft um þessi mál til allra eftirlitsaðila sem átti við, þeirra á meðal enska sambandsins.

Félagið hefur sýnt fram á fordæmalaust gagnsæi í þessu ferli, þar á meðal með því að veita aðgang að skjölum félagsins og gögnum sem ná langt aftur í tímann. Við munum halda áfram að vinna með enska knattspyrnusambandinu að því að ljúka þessu máli eins fljótt og auðið er. Við viljum koma á framfæri þökkum okkar til enska knattspyrnusambandsins fyrir aðkomu þess að þessu flókna máli, sem lýtur að atvikum sem áttu sér stað fyrir meira en áratug,“ sagði í yfirlýsingu Chelsea.

mbl.is
Fleira áhugavert
Koma til móts við minnihlutann með þingmálaskránni Sýni hve langt Rússar séu tilbúnir að ganga Átökin að stigmagnast Myndskeið: Skelkaðir eftir að furðuhlutur varðist eldflaug
Fleira áhugavert
„Þeir voru ekki hér í einhverri útsýnisferð“ Dómsátt vegna galla í Borgarnesi Koma til móts við minnihlutann með þingmálaskránni Forsetinn fór út fyrir hlutverk sitt