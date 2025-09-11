„Ég þarf ekki að sanna neitt“

Ange Postecoglou, nýráðinn knattspyrnustjóri Nottingham Forest, kveðst ekki þurfa að sanna neitt fyrir neinum.
Postecoglou var rekinn frá Tottenham Hotspur stuttu eftir að hafa unnið Evrópudeildina með liðinu, sem var fyrsti bikar Tottenham í 17 ár. Um leið hafnaði liðið í 17. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, sem er versti árangur Tottenham í deildinni frá upphafi.
Nuno Espírito Santo var svo rekinn frá Forest í vikunni, sem opnaði dyrnar fyrir Postecoglou.
Á fréttamannafundi í dag var hann spurður hvort að þörf væri á því að þagga í efasemdarröddum.
Ég þarf ekki að sanna mig neitt. Ég þarf ekki sanna neitt fyrir neinum. Ég vil að liðin mín spili spennandi fótbolta, skori mörk og geri stuðningsmennina spennta.
Ég biðst ekki afsökunar á því, þannig er ég bara,“ sagði Postecoglou, en Tottenham tapaði 22 leikjum af 38 í úrvalsdeildinni undir hans stjórn á síðasta tímabili.