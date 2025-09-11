Ógilt mark valið það besta

Glæsilegt mark sem Josh King skoraði fyrir Fulham í leik gegn Chelsea í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í lok ágúst hefur verið valið besta mark félagsins í mánuðinum. Hængurinn er sá að markið var ekki dæmt gilt.
Brot var dæmt á Rodrigo Muniz í aðdraganda marksins og tapaði Fulham leiknum að lokum 2:0.
Howard Webb, formaður samtaka atvinnudómara á Englandi, sagði eftir leik að VAR hefði ekki átt að grípa inn í og að markið hefði því átt að fá að standa.
Mark hins 18 ára gamla Kings sem ekki fékk að standa fékk 83,1 prósent atkvæða stuðningsmanna Fulham enda glæsilegt mark eftir laglegan sprett.
Í tilkynningu frá Fulham segir að markið hafi grimmilega verið tekið af táningnum og að sá fjöldi atkvæða sem það fékk væri til marks um hversu sérstakt augnablikið var, eða hefði verið.