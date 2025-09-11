„Sádiarabíska deildin jafn sterk og enska úrvalsdeildin“

Enski knattspyrnumaðurinn Ivan Toney, sóknarmaður Al-Ahli í Sádi-Arabíu, segir deildina þar í landi standa ensku úrvalsdeildinni jafnfætis.
Toney vísaði máli sínu til stuðnings til ummæla Cristianos Ronaldos, leikmanns Al-Nassr og stærstu stjörnu sádiarabísku deildarinnar, sem hefur látið hafa eftir sér að deildin sé á meðal þeirra fimm sterkustu í heiminum.
„Ronaldo hefur farið út um allan heim og veit líkast til miklu meira en ég þar sem ég hef einungis spilað í ensku úrvalsdeildinni, B-deildinni, C-deildinni og D-deildinni. Fyrir mér er sádiarabíska deildin jafn sterk og úrvalsdeildin.
Ef Al-Ahli væri að spila í úrvalsdeildinni myndum við vera samkeppnishæfir og nálægt efstu fjórum sætunum. Þetta er gæða deild og fólk ætti ekki að líta niður á hana. Við sáum Al-Hilal spila gegn Man. City og vinna þá,“ sagði Toney í samtali við The Guardian.
Vísaði hann þar til sigurs Al-Hilal á Manchester City á heimsmeistaramóti félagsliða í Bandaríkjunum í sumar.