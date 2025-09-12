Áfall fyrir Forest

Nígeríski knattspyrnumaðurinn Ola Aina, hægri bakvörður Nottingham Forest, verður frá næstu þrjá mánuði vegna meiðsla sem hann varð fyrir í leik með Nígeríu í nýafstöðnum landsleikjaglugga.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að Aina hafi haltrað af velli í leik Nígeríu og Suður-Afríku á þriðjudag og að myndataka hafi leitt í ljós að hann væri alvarlega meiddur aftan á læri.
Aina verður afskráður úr 25-manna leikmannahópi Forest fyrir áramót en félagið getur skráð hann að nýju á nýju ári.
Landi Aina, Taiwo Awoniyi, verður að öllum líkindum skráður í leikmannahópinn í hans stað.