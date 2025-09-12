Chelsea keypti frá systurfélagi sínu

Enska knattspyrnufélagið Chelsea hefur fest kaup á hollenska sóknarmanninum Emanuel Emegha frá systurfélagi sínu Strasbourg í Frakklandi.
Félagaskiptaglugginn er lokaður en Emegha mun ganga til liðs við Chelsea næsta sumar.
Hann er 22 ára gamall sóknarmaður sem skoraði 14 mörk í 27 leikjum í frönsku 1. deildinni fyrir Strasbourg á síðasta tímabili.
Strasbourg er í eigu BlueCo, sem á sömuleiðis Chelsea og fara leikmenn reglulega frá enska félaginu til þess franska. Emegha fer hins vegar í hina áttina.
Hann er hávaxinn framherji sem hefur einnig leikið með Sturm Graz í Austurríki, Antwerp í Belgíu og Sparta Rotterdam í heimalandinu.