Chelsea keypti frá systurfélagi sínu

Emanuel Emegha í leik með Strasbourg.
Emanuel Emegha í leik með Strasbourg. AFP/Sebastien Bozon

Enska knattspyrnufélagið Chelsea hefur fest kaup á hollenska sóknarmanninum Emanuel Emegha frá systurfélagi sínu Strasbourg í Frakklandi.

Félagaskiptaglugginn er lokaður en Emegha mun ganga til liðs við Chelsea næsta sumar. 

Hann er 22 ára gamall sóknarmaður sem skoraði 14 mörk í 27 leikjum í frönsku 1. deildinni fyrir Strasbourg á síðasta tímabili.

Strasbourg er í eigu BlueCo, sem á sömuleiðis Chelsea og fara leikmenn reglulega frá enska félaginu til þess franska. Emegha fer hins vegar í hina áttina.

Hann er hávaxinn framherji sem hefur einnig leikið með Sturm Graz í Austurríki, Antwerp í Belgíu og Sparta Rotterdam í heimalandinu.

