Gleðifréttir fyrir Arsenal

Franski knattspyrnumaðurinn William Saliba, miðvörður Arsenal, er ekki alvarlega meiddur og æfði með liðinu í dag.
Saliba fór meiddur af velli snemma leiks í 1:0-tapi fyrir Liverpool fyrir tæpum tveimur vikum og var þá óttast að hann yrði frá í um mánuð eftir að hafa meiðst á vinstri ökkla.
Það er hins vegar ekki raunin eins og Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, kom inn á á fréttamannafundi í dag.
„Bukayo [Saka] er ennþá frá og hann er að reyna að snúa aftur eins fljótt og auðið er. Við þurfum að virða það ferli. William Saliba æfði í dag og Ben White líka,“ sagði Arteta.
Spurður hvort Saliba gæti byrjað leikinn gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni í hádeginu á morgun sagði spænski stjórinn:
„Hann æfði í dag þannig að við þurfum að taka ákvörðun um hvort við spilum honum eður ei. En þetta eru mjög góðar fréttir.“