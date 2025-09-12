Grealish og Slot bestir í ágúst

Jack Grealish, kantmaður Everton, og Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, hafa verið útnefndir leikmaður og stjóri ágústmánaðar í ensku úrvalsdeildinni.
Hinn þrítugi Grealish gekk til liðs við Everton að láni frá Manchester City í sumar og lagði upp fjögur mörk í þremur leikjum í úrvalsdeildinni í sumar.
Er þetta í fyrsta sinn á löngum ferli sínum í úrvalsdeildinni sem hann er kjörinn leikmaður mánaðarins.
Slot er á sínu öðru tímabili með Liverpool eftir að hafa gert liðið að Englandsmeisturum á sínu fyrsta tímabili.
Liverpool vann alla þrjá leiki sína í ágúst og skoraði flest mörk, átta talsins, gegn erfiðum andstæðingum á við Arsenal, Newcastle United og Bournemouth.
Er þetta í annað sinn sem hann er kjörinn knattspyrnustjóri mánaðarins en honum hlotnaðist einnig sá heiður í nóvember 2024.