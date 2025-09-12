Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.9.2025 | 10:56 | Uppfært 15:10

Leikmaður Liverpool ekki með um helgina

Curtis Jones, Rio Ngumoha og Harvey Elliott fagna marki á …
Curtis Jones, Rio Ngumoha og Harvey Elliott fagna marki á undirbúningstímabilinu. AFP/Darren Staples

Enski knattspyrnumaðurinn Curtis Jones verður ekki með Liverpool í útileik gegn nýliðum Burnley í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag þar sem hann er að glíma við meiðsli.

Knattspyrnustjórinn Arne Slot greindi frá meiðslum Jones á fréttamannafundi í morgun.

Ég veit ekki hvort þið vissuð það en Curtis Jones meiddist í síðasta leik þannig að hann verður ekki með í leiknum gegn Burnley.

Ég held að það sem eftir er af leikmönnunum hafi komið til baka án nokkurra vandkvæða og það er ekki alltaf þannig, sagði Slot og vísaði þar til nýafstaðins landsleikjaglugga.

Því er útlit fyrir að allir leikmenn Liverpool nema Jones séu klárir í slaginn um helgina.

