Markvörður United samdi í Tyrklandi

Knattspyrnumarkvörðurinn André Onana er genginn til liðs við Trabzonspor í Tyrklandi að láni frá Manchester United. Gildir lánssamningurinn út yfirstandandi tímabil.
Onana, sem er þrítugur landsliðsmaður Kamerún, var búinn að missa sæti sitt hjá Man. United eftir að hafa átt erfitt uppdráttar á löngum stundum undanfarin tvö tímabil sem hann hefur verið samningsbundinn Man. United.
Kamerúninn var keyptur á 50 milljónir punda frá Inter Mílanó sumarið 2023 en tíð mistök urðu til þess að Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Man. United, missti á endanum trú á Onana.
Belginn Senne Lammens var keyptur til Man. United fyrir gluggalok og verður ef að líkum lætur nýr aðalmarkvörður liðsins.