Sóknarmaður Chelsea verður lengur frá

Meiðsli enska knattspyrnumannsins Liam Delap, sóknarmanns Chelsea, eru ennþá alvarlegri en reiknað var með þar sem nú er búist við því að hann verði frá keppni næstu 10-12 vikur.
Delap meiddist illa aftan í læri í 2:0-sigri á Fulham fyrir landsleikjahlé og var fyrst um sinn reiknað með því að hann yrði frá í 6-8 vikur.
The Athletic greindi svo frá því að Chelsea byggist ekki við Delap aftur fyrr en í lok nóvembermánaðar.
Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, greindi svo frá því á fréttamannafundi í dag að hugsanlegt væri að hann myndi ekki snúa aftur fyrr en í desember.