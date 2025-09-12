Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.9.2025 | 14:22 | Uppfært 15:09

Sóknarmaður Chelsea verður lengur frá

Liam Delap kveinkar sér eftir að hafa meiðst aftan í …
Liam Delap kveinkar sér eftir að hafa meiðst aftan í læri. AFP/Justin Tallis

Meiðsli enska knattspyrnumannsins Liam Delap, sóknarmanns Chelsea, eru ennþá alvarlegri en reiknað var með þar sem nú er búist við því að hann verði frá keppni næstu 10-12 vikur.

Delap meiddist illa aftan í læri í 2:0-sigri á Fulham fyrir landsleikjahlé og var fyrst um sinn reiknað með því að hann yrði frá í 6-8 vikur.

Mikið áfall fyrir Chelsea
Mikið áfall fyrir Chelsea

The Athletic greindi svo frá því að Chelsea byggist ekki við Delap aftur fyrr en í lok nóvembermánaðar.

Enzo Maresca, knattspyrnustjóri Chelsea, greindi svo frá því á fréttamannafundi í dag að hugsanlegt væri að hann myndi ekki snúa aftur fyrr en í desember.

