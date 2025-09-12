Stig ekki dregin af Chelsea

Karlalið enska knattspyrnufélagsins stendur ekki frammi fyrir því að stig verði dregin af því þrátt fyrir að enska knattspyrnusambandið hafi lagt fram 74 ákærur gegn félaginu vegna meintra brota á reglum sambandsins.
Sky Sports kveðst hafa heimildir fyrir því að Chelsea ætti ekki að þurfa að óttast stigafrádrátt og að mun líklegra sé að félaginu verði gert að greiða háa sekt.
Það var tilfellið í máli Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, gegn Chelsea árið 2023 þar sem sátt náðist og félagið greiddi 10 milljónir evra í sekt vegna sambærilegra brota.
Meint brot sem Chelsea er ákært fyrir lúta flest að greiðslum til umboðsmanna, notkun milliliða og fjárfestinga þriðju aðila í leikmönnum.
Í tilkynningu frá enska sambandinu segir að brotin hafi átt sér stað á árunum 2009 til 2022 en að flest þeirra hafi verið frá tímabilinu 2010-11 til 2015-16.
Chelsea fær frest til 19. september til þess að bregðast við ákærunum 74.