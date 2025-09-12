Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.9.2025 | 8:22

Stig ekki dregin af Chelsea

Todd Boehly, eigandi Chelsea.
Todd Boehly, eigandi Chelsea. AFP/Justin Tallis

Karlalið enska knattspyrnufélagsins stendur ekki frammi fyrir því að stig verði dregin af því þrátt fyrir að enska knattspyrnusambandið hafi lagt fram 74 ákærur gegn félaginu vegna meintra brota á reglum sambandsins.

Sky Sports kveðst hafa heimildir fyrir því að Chelsea ætti ekki að þurfa að óttast stigafrádrátt og að mun líklegra sé að félaginu verði gert að greiða háa sekt.

Chelsea sendir frá sér yfirlýsingu
Frétt af mbl.is

Chelsea sendir frá sér yfirlýsingu

Það var tilfellið í máli Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, gegn Chelsea árið 2023 þar sem sátt náðist og félagið greiddi 10 milljónir evra í sekt vegna sambærilegra brota.

Frestur til 19. september

Meint brot sem Chelsea er ákært fyrir lúta flest að greiðslum til umboðsmanna, notkun milliliða og fjárfestinga þriðju aðila í leikmönnum.

Í tilkynningu frá enska sambandinu segir að brotin hafi átt sér stað á árunum 2009 til 2022 en að flest þeirra hafi verið frá tímabilinu 2010-11 til 2015-16.

Chelsea fær frest til 19. september til þess að bregðast við ákærunum 74.

mbl.is
Fleira áhugavert
Börn hefja afplánun í lokuðu úrræði Ógnin er raunveruleg Hótanir Rússa ber að taka alvarlega Hafa ekki tekið ákvörðun á Seltjarnarnesi
Fleira áhugavert
Hótanir Rússa ber að taka alvarlega Starfsfólki Isavia ekki refsað Heilu gengin oft vistuð saman Skuldaviðmið ESB í stað íslenskra laga