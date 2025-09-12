Tjáir sig um brottför Isaks

Eddie Howe, knattspyrnustjóri Newcastle United, hefur tjáð sig um brottför sænska sóknarmannsins Alexander Isak til Liverpool.
Isak neitaði að æfa með Newcastle í þeirri von að geta þvingað fram skipti til Liverpool. Honum varð loks að ósk sinni þegar Newcastle samþykkti 125 milljóna punda tilboð fyrir gluggalok.
„Ég og Alex áttum alltaf gott samband. Ég elskaði að vinna með honum og ég vona að hann hafi elskað að vinna með okkur. Samstarfið kom báðum aðilum vel.
Ég tel okkur að hluta til hafa hjálpað honum að verða sá leikmaður sem hann er í dag og hann hjálpaði okkur sem liði, að ná nokkrum mögnuðum áföngum. Hann var auðvitað hluti af liði sem náði mjög góðum árangri.
Ég tel að þegar hann fór í verkfall hafi samband okkar breyst. Það var líklega vendipunktur í sambandi okkar,“ sagði Howe á fréttamannafundi í dag.