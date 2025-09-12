Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 12.9.2025 | 13:26

Tyrkinn í markinu í Manchester-slagnum

Altay Bayindir fær áfram traustið í marki Manchester United.
Altay Bayindir fær áfram traustið í marki Manchester United. AFP/Paul Ellis

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur gefið það út að tyrkneski markvörðurinn Altay Bayindir muni standa á milli stanganna í nágrannaslagnum gegn Manchester City á Etihad-leikvangi síðarnefnda liðsins í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.

Belgíski markvörðurinn Senne Lammens var keyptur skömmu áður en félagaskiptaglugganum á Englandi var lokað en sagði Amorim að hann myndi ekki fara beint í byrjunarliðið.

„Altay mun halda áfram í markinu. Þetta er öðruvísi deild, annað land, öðruvísi æfingar og öðruvísi bolti. Við munum reyna að halda því við.

Þeir munu berjast um stöðuna en í þessum leik liggur það alveg ljóst fyrir mér að Altay mun byrja,“ sagði portúgalski stjórinn.

mbl.is
