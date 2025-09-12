Tyrkinn í markinu í Manchester-slagnum

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, hefur gefið það út að tyrkneski markvörðurinn Altay Bayindir muni standa á milli stanganna í nágrannaslagnum gegn Manchester City á Etihad-leikvangi síðarnefnda liðsins í ensku úrvalsdeildinni á sunnudag.
Belgíski markvörðurinn Senne Lammens var keyptur skömmu áður en félagaskiptaglugganum á Englandi var lokað en sagði Amorim að hann myndi ekki fara beint í byrjunarliðið.
„Altay mun halda áfram í markinu. Þetta er öðruvísi deild, annað land, öðruvísi æfingar og öðruvísi bolti. Við munum reyna að halda því við.
Þeir munu berjast um stöðuna en í þessum leik liggur það alveg ljóst fyrir mér að Altay mun byrja,“ sagði portúgalski stjórinn.