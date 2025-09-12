Vildi yfirgefa Liverpool síðasta sumar

Kólumbíski knattspyrnumaðurinn Luis Díaz vildi yfirgefa enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool síðasta sumar.
Það er breski miðillinn the Telegraph sem greinir frá þessu en Díaz, sem er 28 ára gamall, gekk til liðs við Bayern München í sumar fyrir 66 milljónir punda.
Díaz gekk til liðs við Liverpool frá Porto í janúar árið 2022 fyrir 38 milljónir punda og skoraði 41 mark, ásamt því að leggja upp 23 mörk í 148 leikjum fyrir félagið.
The Telegraph greinir frá því að forráðamenn Liverpool hafi haft mikinn áhuga á argentínska framherjanum Julián Alvarez síðasta sumar sem þá var samningsbundinn Manchester City.
Í frétt Telegraph segir að það hafi komið vel til greina hjá forráðamönnum Liverpool að skipta á Alvarez og Díaz en Alvarez ákvað að semja við Atlético Madrid á Spáni.