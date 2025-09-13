Arsenal – Nott. Forest, staðan er 0:0

Arsenal og Nottingham Forest eigast við á Emirates-vellinum í Lundúnum klukkan 11:30 í 4. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Arsenal er í þriðja sæti með sex stig. Forest er í tíunda sæti með fjögur stig.
Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|Arsenal
|0:0
|Nott. Forest
|Opna lýsingu Loka
|10. mín. Gabriel Magalhaes (Arsenal) á skalla sem fer framhjá Færi! Madueke með hornið og Gabriel skallar framhjá af stuttu færi.
|Augnablik — sæki gögn...