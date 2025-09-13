Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 13.9.2025 | 11:30

Arsenal – Nott. Forest, staðan er 0:0

Viktor Gyökeres og félagar í Arsenal mæta Nottingham Forest.
Viktor Gyökeres og félagar í Arsenal mæta Nottingham Forest. AFP/Henry Nicholls
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Arsenal og Nottingham Forest eigast við á Emirates-vellinum í Lundúnum klukkan 11:30 í 4. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.

Arsenal er í þriðja sæti með sex stig. Forest er í tíunda sæti með fjögur stig.

Mbl.is fylgist með gangi mála og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Arsenal 0:0 Nott. Forest opna loka
10. mín. Gabriel Magalhaes (Arsenal) á skalla sem fer framhjá Færi! Madueke með hornið og Gabriel skallar framhjá af stuttu færi.
mbl.is
