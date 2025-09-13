Bournemouth í toppbaráttu - Gabriel skúrkurinn í Leeds

Bournemouth sigraði Brighton, 2:1, í 4. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag. Með þessum sigri er Bournemouth komið í 3. sæti deildarinnar með 9 stig af 12 mögulegum.
Fyrsta mark leiksins kom á 18. mínútu þegar Alex Scott kom Bournemouth yfir með glæsilegu skoti fyrir utan teig. Kaorou Mitoma jafnaði síðan metin á þegar hann skallaði boltann í netið á 48. mínútu. Antoine Semenyo kom Bournemouth síðan aftur yfir æa 61. mínútu þegar han skoraði úr víti. Reyndist það sigur mark leiksins og bournemouth situr nú í 3. Sæti deildarinnar
Everton tók á móti Aston Villa þar sem heimamenn byrjuðu leikinn af krafti. Everton sótti og sótti í fyrri hálfleik en boltinn vildi ekki í markið. Aston Villa fengu nokkur færi en ekki tókst þeim heldur að koma boltanum í netið. Áfram hélt Everton að sækja í seinni en ekkert gekk og skildu liðin því jöfn, 0:0.
Newcastle sigraði Wolves, 1:0, þar sem Nick Woltemade skoraði fyrsta mark Newcastle á 30. mínútu. Newcastle sótti og sótti á meðan Wolves fengu ekki mörg færi. Fleiri urðu mörkin ekki og sigur Newcastle niðurstaðan.
Sunderland heimsótti Crystal Palace og var leikurinn fremur rólegur framan af. Liðin skiptust á að sækja en það voru Crystal Palace sem fengu þó betri færi. Ekkert gekk að koma boltanum í netið og liðin skildu því jöfn, 0:0.
Leeds heimsótti Fullham þar sem gestirnir voru sterkari. Fulham voru ekkert sérlega sannfærandi þar sem þeir voru bara með eitt skot í leiknum á meðan Leeds sóttu vel að marki Fulham. Hins vegar í seinni hálfleik sótti Fulham af krafti en náði ekki að koma boltanum í netið. Allt benti til þess að liðin myndu skilja jöfn en á 4. mínútu uppbótartíma skallaði Gabriel Gudumundsson boltann í sitt eigið net og tryggði Fulham sigurinn, 1:0.