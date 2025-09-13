Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 13.9.2025 | 14:46

Grealish valinn bestur í ágúst

Grealish valinn besti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar í ágúst. AFP/ Paul Ellis

Jack Grealish, leikmaður knattspyrnufélagsins Everton, var í vikunni valinn besti leikmaður ágústmánaðar í ensku úrvalsdeildinni.

Grealish gekk til liðs við Everton í sumar er hann fór að láni frá Manchester City. 

Grealish hefur byrjað tímabilið stórkostlega með Everton þar sem hann hefur gefið fjórar stoðsendingar í þremur leikjum.

Everton hefur verið í fallbaráttu seinustu tímabil en er nú í 5. sæti með sex stig eftir þrjá leiki og hefur Grealish verið potturinn og pannan.

Everton tekur á móti Aston Villa klukkan 14:00 í dag. 



 

