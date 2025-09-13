Grealish valinn bestur í ágúst

Jack Grealish, leikmaður knattspyrnufélagsins Everton, var í vikunni valinn besti leikmaður ágústmánaðar í ensku úrvalsdeildinni.
Grealish gekk til liðs við Everton í sumar er hann fór að láni frá Manchester City.
Grealish hefur byrjað tímabilið stórkostlega með Everton þar sem hann hefur gefið fjórar stoðsendingar í þremur leikjum.
Everton hefur verið í fallbaráttu seinustu tímabil en er nú í 5. sæti með sex stig eftir þrjá leiki og hefur Grealish verið potturinn og pannan.
Everton tekur á móti Aston Villa klukkan 14:00 í dag.