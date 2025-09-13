Jöfnunarmarkið í uppbótartíma

Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 13.9.2025 | 21:00

Cole Palmer að fagna í kvöld.
Chelsea og Brentford gerðu dramatískt 2:2-jafntefli í ensku úrvalsdeild karla í knattspyrnu í kvöld.

Chelsea er í fimmta sæti með átta stig og Brentford í tólfta sæti með fjögur stig eftir fjóra leiki.

Þjóðverjinn Kevin Schade kom Brentford yfir á 35. mínútu og staðan var 1:0 fyrir heimamönnum í hálfleik.

Cole Palmer kom inn á af bekknum á 56. mínútu og skoraði jöfnunarmarkið fimm mínútum síðar.

 Moisés Caicedo kom Chelsea yfir á 85. mínútu en á fjórðu mínútu uppbótartímans skoraði Fabio Carvalho jöfnunarmark Brentford og leikurinn endaði 2:2.

Markmaðurinn Hákon Rafn Valdimarsson var á bekknum hjá Brentford.

