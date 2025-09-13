Markmennirnir í brennidepli

Markmenn Manchester United og Manchester City eru sannarlega í brennidepli fyrir leik nágrannanna í 4. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu í dag.
Rétt áður en félagaskiptaglugginn lokaði festi Manchester United kaup á Senne Lammes eftir ekki nægilega góða byrjun André Onana og Altay Bayendir.
Ruben Amorim þjálfari Manchester United staðfesti hins vegar á blaðamannafundi fyrir leikinn að Bayindir myndi byrja leikinn. Þá hélt hann því fram að það myndi sýna traust félagsins á Bayindir.
Eins og nágrannar sínir festu Manchester City kaup á Gianluigi Donnarumma rétt áður en glugginn lokaðist. Donnarumma er einn besti markvörður heims og var í Evrópumeistaraliði Paris SG á seinustu leiktíð.
Hins vegar keyptu City einnig James Trafford frá Burnley sem hefur ekki heldur byrjað tímabilið nægilega vel. Pep Guardiola hefur hins vegar tilkynnt að hann ætli sér að láta báða spila mikið á þessari leiktíð en Donnarumma er hins vegar líklegri til að spila gegn United.
Manchester City tekur á móti Manchester United á Etihad-vellinum klukkan 15:00 á morgun.