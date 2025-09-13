Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 13.9.2025 | 19:04

Öruggur sigur Tottenham

Micky van de Ven að fagna þriðja marki Tottenham í …
Micky van de Ven að fagna þriðja marki Tottenham í dag ásamt Cristian Romero Lucas Bergvall og Xavi Simons. AFP/ Ian Kington

Tottenham sigraði West Ham 3:0 í úrvalsdeild karla í knattspyrnu í London í dag og er í öðru sæti deildarinnar eftir fjórar umferðir.

Umferðin klárast á morgun en Tottenham er með níu stig eftir fjóra leiki í öðru sæti en West Ham í 18. sæti með aðeins þrjú stig.

Staðan var markalaus í hálfleik en á 19. mínútu var mark dæmt af Tottenham. Romero skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu en það var dæmt af því það var brotið á Kyle Walker-Peters.

 Pape Sarr kom Tottenham yfir á 47. mínútu með skallamarki eftir hornspyrnu sem nýliðinn Xavi Simons tók en þetta var fyrsti leikur hans með Tottenham.

Tomas Soucek fékk svo beint rautt spjald á 54. mínútu fyrir brot á Palhinha og West Ham kláraði leikinn manni færri.

Tottenham býtti yfirtöluna og strax á 57. mínútu skoraði Lucas Bergval annað mark Tottenham og Micky van de Ven skoraði þriðja mark liðsins á 64. mínútu.

