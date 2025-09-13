Öruggur sigur Tottenham

Tottenham sigraði West Ham 3:0 í úrvalsdeild karla í knattspyrnu í London í dag og er í öðru sæti deildarinnar eftir fjórar umferðir.
Umferðin klárast á morgun en Tottenham er með níu stig eftir fjóra leiki í öðru sæti en West Ham í 18. sæti með aðeins þrjú stig.
Staðan var markalaus í hálfleik en á 19. mínútu var mark dæmt af Tottenham. Romero skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu en það var dæmt af því það var brotið á Kyle Walker-Peters.
Pape Sarr kom Tottenham yfir á 47. mínútu með skallamarki eftir hornspyrnu sem nýliðinn Xavi Simons tók en þetta var fyrsti leikur hans með Tottenham.
Tomas Soucek fékk svo beint rautt spjald á 54. mínútu fyrir brot á Palhinha og West Ham kláraði leikinn manni færri.
Tottenham býtti yfirtöluna og strax á 57. mínútu skoraði Lucas Bergval annað mark Tottenham og Micky van de Ven skoraði þriðja mark liðsins á 64. mínútu.