Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 13.9.2025 | 13:29

Óvæntur maður með tvö fyrir Arsenal

Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Arsenal vann öruggan 3:0-heimasigur á Nottingham Forest í 3. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Arsenal er með níu stig og í toppsætinu. Forest er í 11. sæti með fjögur stig.

Leikurinn fór frekar rólega af stað. Arsenal var mikið með boltann en skapaði sér ekki mörg færi framan af. Á 23. mínútu fékk Arsenal hornspyrnu og gekk Forest illa að bægja hættunni almennilega frá og komu nokkrar hornspyrnur til viðbótar í kjölfarið.

Fyrsta markið kom loks eftir eina slíka á 32. mínútu þegar Spánverjinn Martín Zubimendi þrumaði boltanum í netið í fyrsta á lofti fyrir utan teigs. Markið var það fyrsta sem miðjumaðurinn skorar fyrir Arsenal og það var í glæsilegra lagi.

Forest skapaði sér nær ekkert í fyrri hálfleiknum og voru hálfleikstölur því 1:0, heimamönnum í Arsenal í vil.

Arsenal byrjaði seinni hálfleikinn fullkomlega því Viktor Gyökeres tvöfaldaði forskotið eftir 50 sekúndur í honum er hann ýtti boltanum yfir marklínuna af stuttu færi eftir góðan sprett og fyrirgjöf frá Eberechi Eze.

Heimamenn bættu við þriðja markinu á 79. mínútu þegar Zubimendi gerði sitt annað mark er hann skallaði í netið af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Leandro Trossard, sem var nýkominn inn á sem varamaður. Reyndist það síðasta mark leiksins.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

KA/Þór 20:16 ÍBV opna
43. mín. Britney Cots (ÍBV) fékk 2 mínútur
Stjarnan 11:12 ÍR opna
27. mín. Guðmunda Auður Guðjónsdóttir (Stjarnan) fékk 2 mínútur
Lokaumferð 1. deildar karla opna
Engir atburðir skráðir enn
Valur 0:0 Haukar opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

Arsenal 3:0 Nott. Forest opna loka
90. mín. Fjórar mínútur í uppbótartíma. Ég ætla að giska á að Forest skori ekki þrjú mörk á þeim.
mbl.is
Fleira áhugavert
Sérstaða Íslands skapar áskoranir Gætu þurft að eyða milljörðum í losunarheimildir Erika: „Hafa enga hugmynd um hvað þau hafa gert“ Niðurstaða Landsréttar veldur hindrun
Fleira áhugavert
Niðurskurðurinn verður ræddur í ríkisstjórn Þjófar á netinu nýta sér punkta Erika: „Hafa enga hugmynd um hvað þau hafa gert“ Niðurstaða Landsréttar veldur hindrun