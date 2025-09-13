Óvæntur maður með tvö fyrir Arsenal

Arsenal vann öruggan 3:0-heimasigur á Nottingham Forest í 3. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Arsenal er með níu stig og í toppsætinu. Forest er í 11. sæti með fjögur stig.
Leikurinn fór frekar rólega af stað. Arsenal var mikið með boltann en skapaði sér ekki mörg færi framan af. Á 23. mínútu fékk Arsenal hornspyrnu og gekk Forest illa að bægja hættunni almennilega frá og komu nokkrar hornspyrnur til viðbótar í kjölfarið.
Fyrsta markið kom loks eftir eina slíka á 32. mínútu þegar Spánverjinn Martín Zubimendi þrumaði boltanum í netið í fyrsta á lofti fyrir utan teigs. Markið var það fyrsta sem miðjumaðurinn skorar fyrir Arsenal og það var í glæsilegra lagi.
Forest skapaði sér nær ekkert í fyrri hálfleiknum og voru hálfleikstölur því 1:0, heimamönnum í Arsenal í vil.
Arsenal byrjaði seinni hálfleikinn fullkomlega því Viktor Gyökeres tvöfaldaði forskotið eftir 50 sekúndur í honum er hann ýtti boltanum yfir marklínuna af stuttu færi eftir góðan sprett og fyrirgjöf frá Eberechi Eze.
Heimamenn bættu við þriðja markinu á 79. mínútu þegar Zubimendi gerði sitt annað mark er hann skallaði í netið af stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Leandro Trossard, sem var nýkominn inn á sem varamaður. Reyndist það síðasta mark leiksins.