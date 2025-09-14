Áfram dramatík í leikjum Liverpool

Englandsmeistarar Liverpool unnu afskaplega torsóttan sigur á Burnley, 1:0, í 4. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á Turf Moor í Burnley í dag. Sigurmarkið skoraði Mohamed Salah úr vítaspyrnu undir blálokin.
Liverpool er komið á toppinn á nýjan leik með tólf stig, fullt hús stiga en Burnley er í 17. sæti með þrjú stig.
Liverpool-liðið fann sig engan veginn í leiknum og skapaði nánast engin góð færi. Þó á 84. mínútu fékk Lesley Ugochukwu sitt annað gula spjald og þar með rautt í liði Burnley.
Liverpool sótti betur eftir það og undir blálok leiks sendi Jeremie Frimpong boltann í markið og hann hafnaði í höndinni á Hannibal Mjebri. Liverpool fékk vítaspyrnu og Salah steig á punktinn.
Hann var afskaplega öruggur, sendi Martin Dúbravaka í vitalaust horn, og tryggði Liverpool sigurinn góða.
Liverpool fær Everton í heimsókn í næstu umferð en Burnley fær Nottingham Forest í heimsókn.