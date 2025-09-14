Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.9.2025 | 14:55

Áfram dramatík í leikjum Liverpool

Mohamed Salah skoraði sigurmarkið.
Mohamed Salah skoraði sigurmarkið. AFP/Paul Ellis
Englandsmeistarar Liverpool unnu afskaplega torsóttan sigur á Burnley, 1:0, í 4. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á Turf Moor í Burnley í dag. Sigurmarkið skoraði Mohamed Salah úr vítaspyrnu undir blálokin. 

Liverpool er komið á toppinn á nýjan leik með tólf stig, fullt hús stiga en Burnley er í 17. sæti með þrjú stig. 

Liverpool-liðið fann sig engan veginn í leiknum og skapaði nánast engin góð færi. Þó á 84. mínútu fékk Lesley Ugochukwu sitt annað gula spjald og þar með rautt í liði Burnley.

Liverpool sótti betur eftir það og undir blálok leiks sendi Jeremie Frimpong boltann í markið og hann hafnaði í höndinni á Hannibal Mjebri. Liverpool fékk vítaspyrnu og Salah steig á punktinn.

Hann var afskaplega öruggur, sendi Martin Dúbravaka í vitalaust horn, og tryggði Liverpool sigurinn góða. 

Liverpool fær Everton í heimsókn í næstu umferð en Burnley fær Nottingham Forest í heimsókn. 

