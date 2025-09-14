Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.9.2025 | 23:10

Amorim: Ég þjáist meira en stuðningsmennirnir

Ruben Amorim, stjóri Manchester United.
Ruben Amorim, stjóri Manchester United. AFP/Oli Scarff

Ruben Amorim knattspyrnustjóri Manchester United sat fyrir svörum á blaðamannafundi eftir 3:0-tap liðsins gegn Manchester City í úrvalsdeild karla í knattspyrnu í dag.

„Ég ætla ekki að breytast, þegar ég vil breyta um hugsjón þá geri ég það en ef ekki þá þarftu að skipta um stjóra.

Við tölum um þetta eftir hvern einasta leik sem við töpum. Ég trúi ekki á að þetta snúist um kerfi eða eitthvað slíkt. Ég spila á minn hátt og mun gera það áfram þar til ég sjálfur vil breyta því.

Mín skilaboð til stuðningsmanna liðsins eru að ég mun gefa allt og er alltaf að hugsa um hagsmuni félagsins, það hafa alltaf verið skilaboðin. Á meðan ég er hér, mun ég gera mitt besta. Hitt er ekki mín ákvörðun. Ég þjáist meira en stuðningsmennirnir,“ sagði Amorim á blaðamannafundi eftir leikinn.

