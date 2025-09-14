Íþróttir | Enski boltinn | mbl | 14.9.2025 | 17:28

Haaland lék United grátt

mbl.is

Jökull Þorkelsson

jokull@mbl.is

Norðmaðurinn Erling Haaland fór mikinn þegar Manchester City hafði betur gegn nágranna sínum Manchester United, 3:0, í 4. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á Ethiad-leikvanginum í dag.

City er komið upp í áttunda sæti með sex stig eftir sigurinn en United er í 14. með fjögur. 

Phil Foden kom Manchester City yfir á 18. mínútu leiksins en þá fékk hann góða sendingu fyrir frá Jérémy Doku sem stangaði boltann í netið af miklum krafti, 1:0. 

Phil Foden stangar boltann í netið.
Phil Foden stangar boltann í netið. AFP/Oli Scarff

Þannig var staðan í hálfleik en í þeim seinni var komið að Erling Haaland. Hann tvöfaldaði forystu City-manna á 53. mínútu. Þá fékk hann sendingu í gegn frá Doku og vippaði boltanum yfir Altay Bayindir, 2:0. 

Haaland skoraði síðan sitt seinna mark á 69. mínútu en þá komst hann aftur í gegn, nú eftir sendingu frá Bernardo Silva. Haaland var afskaplega öruggur fyrir framan markið og rúllaði boltanum framhjá Bayindir, 3:0. 

City fær Napoli í heimsókn í Meistaradeildinni á fimmtudaginn kemur en síðan heimsækir liðið Arsenal í næstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar eftir viku. Degi fyrr fær United Chelsea í heimsókn. 

