Haaland lék United grátt

Norðmaðurinn Erling Haaland fór mikinn þegar Manchester City hafði betur gegn nágranna sínum Manchester United, 3:0, í 4. umferð ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta á Ethiad-leikvanginum í dag.
City er komið upp í áttunda sæti með sex stig eftir sigurinn en United er í 14. með fjögur.
Phil Foden kom Manchester City yfir á 18. mínútu leiksins en þá fékk hann góða sendingu fyrir frá Jérémy Doku sem stangaði boltann í netið af miklum krafti, 1:0.
Þannig var staðan í hálfleik en í þeim seinni var komið að Erling Haaland. Hann tvöfaldaði forystu City-manna á 53. mínútu. Þá fékk hann sendingu í gegn frá Doku og vippaði boltanum yfir Altay Bayindir, 2:0.
Haaland skoraði síðan sitt seinna mark á 69. mínútu en þá komst hann aftur í gegn, nú eftir sendingu frá Bernardo Silva. Haaland var afskaplega öruggur fyrir framan markið og rúllaði boltanum framhjá Bayindir, 3:0.
City fær Napoli í heimsókn í Meistaradeildinni á fimmtudaginn kemur en síðan heimsækir liðið Arsenal í næstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar eftir viku. Degi fyrr fær United Chelsea í heimsókn.
|2:2
|Fram
|2:2.+2. Ekki var það fallegt þetta mark en boltinn lekur inn og Fram jafnar. Fram tekur aukaspyrnu inn í teig. FH nær ekki að koma boltanum frá og Sigurjón nær að láta boltann slefa yfir línuna.Sigurjón Rúnarsson (Fram) skorar
|KA
|4:1
|Vestri
|KA vinnur súrsætan sigur. Það var mikilvægt fyrir liðin að vinna til að koma sér af mesta fallsvæðinu. KA er í 7. sæti sem stendur, með átta stigum meira en liðið í 11. sæti.Leik lokið
|FHL
|1:5
|Breiðablik
|Leik lokið á Neskaupstað! Sannfærandi 5:1 sigur Blika staðreynd. FHL falla í Lengjudeild eftir strembið tímabil en oft frábæra kafla og hetjulega baráttu fram á síðustu mínútu.Leik lokið